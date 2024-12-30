Пленный рассказал, как попал в бригаду ВСУ, печально известную огромными потерями

Военнослужащий ВСУ Роман Величко, прежде чем оказаться в плену ВС РФ, вынуждено служил в рядах 32-й бригады, которая среди украинских солдат печально известна колоссальными потерями личного состава. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

«Она же каждый раз теряет людей, поэтому туда всех принимают с открытыми объятиями, инвалидов, не инвалидов», — сказал Величко.

Пленный рассказал, что проходил службу в качестве стрелка-зенитчика установки ЗУ-32. Однако в начале ноября он по приказу командования был переведён в злополучную бригаду. Перед днём сдачи в плен Величко вместе с сослуживцами погрузили в бронетранспортёр М-113 и привезли на позиции, вспоминает он.