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Регион
30 декабря, 11:23

Пленный рассказал, как попал в бригаду ВСУ, печально известную огромными потерями

Пленный украинец Величко попал в бригаду ВСУ, прославившуюся большими потерями

Военнослужащий ВСУ Роман Величко, прежде чем оказаться в плену ВС РФ, вынуждено служил в рядах 32-й бригады, которая среди украинских солдат печально известна колоссальными потерями личного состава. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

«Она же каждый раз теряет людей, поэтому туда всех принимают с открытыми объятиями, инвалидов, не инвалидов», — сказал Величко.

Пленный рассказал, что проходил службу в качестве стрелка-зенитчика установки ЗУ-32. Однако в начале ноября он по приказу командования был переведён в злополучную бригаду. Перед днём сдачи в плен Величко вместе с сослуживцами погрузили в бронетранспортёр М-113 и привезли на позиции, вспоминает он.

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Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что попал на фронт против своей воли. Его направили на «штурм», несмотря на его плохое зрение. В итоге его товарищи по оружию просто кинули его, предложив выбраться самостоятельно. Между тем Генштаб ВСУ выразил обеспокоенность в связи с низкими темпами мобилизации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Мария Любицкая
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