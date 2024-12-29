«Три робокопа с лопатами»: Командование ВСУ отправило бойцов оборонять позиции без автоматов
Пленный боец ВСУ Ахметов: Для обороны позиции нам раздали лопатки, а не автоматы
Командование ВСУ приказывает военным защищать позиции, однако для обороны вместо оружия выдают обыкновенные лопатки. Об этом рассказал пленный военнослужащий. Олег Ахметов служил в 81-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ.
Боец рассказал, что командование заверяло бойцов, что они едут только для подготовки двух блиндажей. Для этого и выдали лопатки и пообещали, что уже через неделю они уедут отдыхать. Однако планы быстро изменились, а брошенные солдаты оказались безоружны.
«Через час начался сильный обстрел. Затем зашли русские. Они были очень удивлены. Мы, мол, наступаем по всем правилам. Думаем, десантники, а тут вышли три робокопа с лопатами», — приводит РИА «Новости» слова Ахметова.
Он также вспомнил, что во время сдачи в плен их начали атаковать украинские беспилотники, однако российские бойцы пришли на помощь.
Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что попал на фронт против своей воли. Его направили на «штурм», несмотря на его плохое зрение. В итоге его товарищи по оружию просто кинули его, предложив выбраться самостоятельно. Между тем Генштаб ВСУ выразил обеспокоенность в связи с низкими темпами мобилизации.
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