«Три робокопа с лопатами»: Командование ВСУ отправило бойцов оборонять позиции без автоматов

Командование ВСУ приказывает военным защищать позиции, однако для обороны вместо оружия выдают обыкновенные лопатки. Об этом рассказал пленный военнослужащий. Олег Ахметов служил в 81-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ.

Боец рассказал, что командование заверяло бойцов, что они едут только для подготовки двух блиндажей. Для этого и выдали лопатки и пообещали, что уже через неделю они уедут отдыхать. Однако планы быстро изменились, а брошенные солдаты оказались безоружны.

«Через час начался сильный обстрел. Затем зашли русские. Они были очень удивлены. Мы, мол, наступаем по всем правилам. Думаем, десантники, а тут вышли три робокопа с лопатами», — приводит РИА «Новости» слова Ахметова.

Он также вспомнил, что во время сдачи в плен их начали атаковать украинские беспилотники, однако российские бойцы пришли на помощь.