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Регион
8 января, 01:57

Мадуро сообщил о задержании в Венесуэле трёх украинских наёмников

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о задержании семи иностранных наёмников, среди которых трое прибыли с Украины. По его словам, злоумышленники планировали совершить в стране террористические акты.

«Только сегодня мы захватили семь иностранных наёмников, в том числе двух важных наёмников из Соединённых Штатов. Два колумбийских киллера были захвачены в разных частях страны, и трое наёмников, приехавших с Украины. Они прибыли, чтобы совершить террористические акции», — заявил Мадуро, выступая на встрече с боливарианской милицией.

По словам политика, задержанные являются профессионалами высшего уровня, которые ранее ускользали из рук правоохранителей. Мадуро выразил уверенность, что в ближайшее время преступники дадут признательные показания. Также президент призвал силовиков сохранять максимальную бдительность и быть готовыми защищать родину от угроз.

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Теракт в общественном месте с применением взрывного устройства недавно был предотвращён и в Екатеринбурге. По данному делу силовики задержали четверых подростков. Один из них арестован.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / StringerAL

Анатолий Цейко
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