Мадуро сообщил о задержании в Венесуэле трёх украинских наёмников

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о задержании семи иностранных наёмников, среди которых трое прибыли с Украины. По его словам, злоумышленники планировали совершить в стране террористические акты.

«Только сегодня мы захватили семь иностранных наёмников, в том числе двух важных наёмников из Соединённых Штатов. Два колумбийских киллера были захвачены в разных частях страны, и трое наёмников, приехавших с Украины. Они прибыли, чтобы совершить террористические акции», — заявил Мадуро, выступая на встрече с боливарианской милицией.