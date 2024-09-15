В США ответили на обвинения в намерении устранить Мадуро
CNN: Госдеп отрицает наличие у ЦРУ планов по убийству Мадуро
В США заявили об отсутствии у ЦРУ намерения убить президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом пишет телеканал CNN, ссылаясь на слова официального представителя Госдепа.
Собеседник телеканала назвал сообщения о планах по убийству венесуэльского лидера «категорически ложными». Он добавил, что Штаты поддерживают «разрешение политического кризиса в Венесуэле дипломатическими методами».
Вчера вице-президент южноамериканской страны, а по совместительству глава МВД республики Диосдадо Кабельо заявил о задержании двух граждан Испании и одного американца. Чиновник утверждает, будто они собирались убить мэра города Упата, а также планировали с помощью разведки США и Испании ввезти в Венесуэлу французских и восточноевропейских наёмников, которые должны были устранить Мадуро и других высокопоставленных членов правительства. В свою очередь CNN заявляет, что венесуэльские силовики арестовали шестерых иностранных граждан, в том числе и американского морского пехотинца.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в начале сентября Министерство юстиции США арестовало в Доминикане самолёт Николаса Мадуро, борт был переправлен во Флориду. Основание озвучили такое — в процессе приобретения судна якоба были нарушены меры экспортного контроля и законодательства Штатов о санкциях. 4 сентября США конфисковали ещё один самолёт. Руководство Венесуэлы назвало это пиратством, а в МИД РФ констатировали, что Вашингтон в очередной раз грубо нарушил международное право.
ТАСС / АР / Cristian Hernandez