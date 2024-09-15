В США ответили на обвинения в намерении устранить Мадуро

Вчера вице-президент южноамериканской страны, а по совместительству глава МВД республики Диосдадо Кабельо заявил о задержании двух граждан Испании и одного американца. Чиновник утверждает, будто они собирались убить мэра города Упата, а также планировали с помощью разведки США и Испании ввезти в Венесуэлу французских и восточноевропейских наёмников, которые должны были устранить Мадуро и других высокопоставленных членов правительства. В свою очередь CNN заявляет, что венесуэльские силовики арестовали шестерых иностранных граждан, в том числе и американского морского пехотинца.