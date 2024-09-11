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11 сентября, 02:24

Мадуро прошёлся по президенту Доминиканы после ареста своего самолёта

Мадуро назвал президента Доминиканы вором из-за ареста самолёта властями США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал «вором и бандитом» главу Доминиканской Республики Луиса Абинадера после ареста властями США самолётов Боливарианской Республики. Такую характеристику Мадуро дал в ходе заседания правительства.

Мадуро в шутку заявил, что посетил бы предвыборные дебаты кандидата в президенты США Дональда Трампа и его оппонента Камалы Харрис. Однако сделать этого он не может, так как его оставили без самолёта.

«Я очень внимательно слежу за сегодняшними дебатами. Я почти собрался поехать туда. Если бы мой самолёт не угнали в Доминиканской Республике, я бы полетел туда. Президент Доминиканской Республики Абинадер — бандит и вор», — заявил Мадуро.

Соперник Мадуро на выборах сбежал из Венесуэлы на самолёте ВВС Испании
Соперник Мадуро на выборах сбежал из Венесуэлы на самолёте ВВС Испании

Напомним, 2 сентября Минюст США арестовал в Доминикане самолёт президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американцы переправили борт в штат Флорида. По данным ведомства, воздушное судно якобы было приобретено с нарушением мер экспортного контроля и законодательства США о санкциях. 4 сентября американцы захватили ещё один самолёт Венесуэлы. Власти Венесуэлы назвали действия Штатов пиратством. В МИД России указали, что этим Вашингтон наплевал на все международные правила.

Илья Попов
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