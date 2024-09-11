Мадуро прошёлся по президенту Доминиканы после ареста своего самолёта

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал «вором и бандитом» главу Доминиканской Республики Луиса Абинадера после ареста властями США самолётов Боливарианской Республики. Такую характеристику Мадуро дал в ходе заседания правительства.

Мадуро в шутку заявил, что посетил бы предвыборные дебаты кандидата в президенты США Дональда Трампа и его оппонента Камалы Харрис. Однако сделать этого он не может, так как его оставили без самолёта.