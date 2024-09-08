Соперник Мадуро на выборах сбежал из Венесуэлы на самолёте ВВС Испании

Оппозиционер от «Единой платформы» Эдмундо Гонсалес Уррутиа, претендовавший на пост президента Венесуэлы, в срочном порядке покинул страну и получил убежище в Испании. Об этом в своём телеграм-канала рассказала венесуэльский вице-президент Делси Родригес.

Суд в Венесуэле выдал ордер на задержание Гонсалеса, который не явился по повестке для дачи показаний. В ведомстве озадачились расследованием публикаций оппозиции собственных результатов выборов в одно время с официальными итогами, а также случаев, когда её представители занимались подстрекательством к насилию. Но в это время политик уже был в самолёте ВВС Испании, который увёз его из родины.