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8 сентября, 11:41

Соперник Мадуро на выборах сбежал из Венесуэлы на самолёте ВВС Испании

Экс-кандидат в президенты Венесуэлы Гонсалес бежал из страны и укрылся в Испании

Эдмундо Гонсалес Уррутиа. Обложка © ТАСС / ЕРА / Ronald Pena R

Эдмундо Гонсалес Уррутиа. Обложка © ТАСС / ЕРА / Ronald Pena R

Оппозиционер от «Единой платформы» Эдмундо Гонсалес Уррутиа, претендовавший на пост президента Венесуэлы, в срочном порядке покинул страну и получил убежище в Испании. Об этом в своём телеграм-канала рассказала венесуэльский вице-президент Делси Родригес.

«7 сентября оппозиционер гражданин Эдмундо Гонсалес Уррутиа покинул страну, добровольно укрывшись на несколько дней в посольстве Королевства Испания в Каракасе, попросив политического убежища у этого правительства», — сказано в сообщении.

Суд в Венесуэле выдал ордер на задержание Гонсалеса, который не явился по повестке для дачи показаний. В ведомстве озадачились расследованием публикаций оппозиции собственных результатов выборов в одно время с официальными итогами, а также случаев, когда её представители занимались подстрекательством к насилию. Но в это время политик уже был в самолёте ВВС Испании, который увёз его из родины.

«Гонсалес по своей просьбе летит в Испанию на самолёте ВВС Испании. Правительство Испании привержено соблюдению политических прав и физической неприкосновенности всех венесуэльцев», — сообщил в соцсети X глава испанского МИДа Хосе Мануэль Альбарес.

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Теперь кандидат в президенты Венесуэлы «от США», которые решили признать его победителем, несмотря на то, что он проиграл, будет вести оппозиционную деятельность из-за границы. Кстати, в Евросоюзе тоже не согласились с победой Мадуро, признав того нелегитимным.

Владимир Озеров
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