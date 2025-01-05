16-летний подросток арестован за подготовку крупного теракта в Екатеринбурге
Суд арестовал подозреваемого, планировавшего теракт в Екатеринбурге
В Екатеринбурге суд принял решение об аресте 16-летнего подозреваемого, которому вменяется приготовление к теракту с использованием взрывного устройства. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Ленинский районный суд.
«На основании изложенного суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 февраля 2025 года», – зачитала судья резолютивную часть решения.
Обвиняемый учится на первом курсе местного колледжа, подрабатывает курьером и ранее в поле зрения полиции не попадал.
Напомним, 4 января в Екатеринбурге задержали четверых подростков, которые собирались устроить теракт в общественных местах. Один из обвиняемых на допросе рассказал, что был подписан на неонацистский телеграм-канал. Также он признался, что при планировании преступления рассматривались несколько целей. Двоим подозреваемым уже предъявлено обвинение по факту приготовления к террористическому акту, незаконном изготовлении и ношении взрывных устройств.
ЦОС ФСБ России