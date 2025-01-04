СК предъявил обвинения двум подросткам, планировавшим теракт в Екатеринбурге

Двум подросткам, которые планировали устроить теракт в местах массового пребывания людей в Екатеринбурге, предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Как уточнили в ведомстве, обвинения предъявлены екатеринбуржцам, родившимся в 2007 и 2008 годах, которые были задержаны сотрудниками ФСБ. Им инкриминируются приготовление к террористическому акту, незаконное изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершённых группой лиц по предварительному сговору. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.

Кроме того, установлено, что один из обвиняемых оказался причастен к поджогу служебной автомашины полиции, который произошёл в ночь на 22 декабря 2024 года в районе автосервиса в Екатеринбурге.