СК предъявил обвинения двум подросткам, планировавшим теракт в Екатеринбурге
Двум подросткам, которые планировали устроить теракт в местах массового пребывания людей в Екатеринбурге, предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Как уточнили в ведомстве, обвинения предъявлены екатеринбуржцам, родившимся в 2007 и 2008 годах, которые были задержаны сотрудниками ФСБ. Им инкриминируются приготовление к террористическому акту, незаконное изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершённых группой лиц по предварительному сговору. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.
Кроме того, установлено, что один из обвиняемых оказался причастен к поджогу служебной автомашины полиции, который произошёл в ночь на 22 декабря 2024 года в районе автосервиса в Екатеринбурге.
«В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.
Напомним, что ранее в Екатеринбурге задержали четверых несовершеннолетних граждан, которые планировали устроить теракт в общественных местах. Один из обвиняемых на допросе рассказал, что был подписан на неонацистский телеграм-канал. Также юноша признался, что при планировании преступления рассматривались несколько целей.
ЦОС ФСБ России