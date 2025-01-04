Подросток, планировавший теракт в Екатеринбурге, состоял в неонацистском телеграм-канале

В Екатеринбурге один из четверых задержанных несовершеннолетних граждан, которые планировали устроить теракт в общественных местах, признался, что был подписан на неонацистский телеграм-канал. Об этом подросток рассказал в видео, которое опубликовала пресс-служба ЦОС ФСБ России

Допрос подростков, которые готовили теракт в Екатеринбурге. Видео © ЦОС ФСБ России

Приверженцем правых взглядов молодой человек стал в августе 2024 года. Подросток работал курьером, когда заметил полицейскую машину в одном из районов города и решил вместе с друзьями совершить поджог. Противоправные действия он записал на видео.

«После чего у меня появилась идея сделать взрывчатые вещества и протестировать. Я попросил своего друга в этом мне помочь, и сейчас меня задержали», — рассказал парень.

После тестирования взрывчатых веществ подросток начал прикидывать, где их можно использовать. Второй задержанный признался, что друг попросил его сделать таймер, правда, не уточнил, для чего он ему нужен. 1 и 2 января молодые люди на квартире собрали взрывчатые вещества и таймер. К счастью, использовать их они не успели.