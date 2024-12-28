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Регион
28 декабря, 13:09

«На вертолёте прилетит спецназ»: В Курске пенсионерка пыталась поджечь МФЦ по указке мошенников

МВД: В Курске возбудили дело о террористическом акте после попытки поджога МФЦ

Здание МФЦ в Курске. Обложка © Telegram / ПОЛИЦИЯ Курской области mvd_46

Здание МФЦ в Курске. Обложка © Telegram / ПОЛИЦИЯ Курской области mvd_46

В Курске возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте в отношении местной жительницы, которая по указке мошенников попыталась поджечь многофункциональный центр (МФЦ). Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Пенсионерка пыталась поджечь МФЦ в Курске. Видео © Telegram / ПОЛИЦИЯ Курской области mvd_46

По информации ведомства, 70-летняя пенсионерка на улице Щепкина подожгла входную дверь в МФЦ, используя легковоспламеняющуюся жидкость. При этом жительница Курска снимала свои действия на телефон.

«Следственным подразделением УМВД России по г. Курску в отношении задержанной жительницы областного центра возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ «Террористический акт». Наказание за преступление, совершённое по предварительному сговору с неустановленными лицами общеопасным способом, предусматривается на срок от 10 до 20 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, происходящее заметили работники организации и успели локализовать возгорание. Пострадавших нет. Жительница Курска на допросе призналась, что совершить это злодеяние её убедили якобы сотрудники правоохранительного ведомства по телефону. Те указали, что в МФЦ якобы находились преступники, которые пытались оформить на неё кредит и украсть больше миллиона рублей. При этом пожилую женщину убедили обналичить кредитную карту на сумму почти 200 тысяч рублей. В МВД отметили, что она не успела отправить деньги аферистам.

По словам женщины, мошенники убедили её, что после того, как она совершит поджог, на вертолёте прилетит спецназ, высадится и задержит преступников. При этом отказ пенсионерки от сотрудничества с ненастоящим сотрудником ФСБ пригрозили рассмотреть как соучастие в преступлении. В МВД пояснили, что только после пары часов следственных действий она осознала, что действовала по указанию мошенников.

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А ранее Life.ru писал, что полицейские задержали жительницу Красноярска за попытку сжечь автозаправочную станцию. Женщина призналась, что получила звонок от неизвестного мужчины, который обманным путём уговорил её совершить злодеяние.

Дарья Нарыкова
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