Манипуляции и давление: Психолог объяснила, как мошенники делают из пенсионеров поджигателей
Психолог Валуева: Мошенники заставляют поджигать банкоматы с помощью манипуляций
Мошенники заставляют доверчивых пенсионеров поджигать банкоматы или взрывать петарды в ТЦ с помощью манипуляций и жёсткого давления, уверена гипнотерапевт, психолог Анастасия Валуева. По её словам, злоумышленники пытаются вызвать у своих жертв различные эмоции, чтобы удержать под контролем.
Например, они могут сообщить человеку о проблемах с банком или, наоборот, о крупном выигрыше, чтобы притупить рациональное мышление на фоне эмоционального состояния. Кроме того, аферисты используют прямые угрозы, чтобы вынудить жертву действовать быстро. Зачастую мошенники манипулируют с помощью фальшивых документов, но могут прибегнуть даже к гипнозу и НЛП, предупредила эксперт.
«Также НЛП может включать использование определённых фраз или интонаций для подавления критического мышления. Ну и, конечно же, мошенники умеют работать с разными типами людей. То есть они подстраиваются под собеседника, могут быть агрессивными или, наоборот, доброжелательными», — отметила собеседница 360.ru.
Напомним, в последнее время по всей России участились случаи поджогов банкоматов и взрывов петард в ТЦ. Как правило, правонарушения совершают пенсионеры, которые потом указывают на телефонных мошенников. Зачастую речь идёт о звонках из Украины. Так, боевики ВСУ обманули пенсионерку из Одинцова, которая взорвала петарды в ТЦ «Форт». По словам пожилой женщины, украинские аферисты обокрали её на 120 тысяч рублей, но обещали вернуть деньги после поджога МФЦ.
Также взрыв салюта произошёл в здании почты в Химках, в отделении банка в Москве и в отделении банка в Балашихе. Неделю назад более десяти поджогов и взрывов было зафиксировано в Москве и области. Примечательно, что жертвами аферистов становятся не только пенсионеры, но и молодые люди. Так, на Урале студент по наводке мошенников попытался спалить банкомат. А 23-летнюю поджигательницу из банка в Норильске выследили по камерам и задержали спустя сутки.