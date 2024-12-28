Манипуляции и давление: Психолог объяснила, как мошенники делают из пенсионеров поджигателей

Мошенники заставляют доверчивых пенсионеров поджигать банкоматы или взрывать петарды в ТЦ с помощью манипуляций и жёсткого давления, уверена гипнотерапевт, психолог Анастасия Валуева. По её словам, злоумышленники пытаются вызвать у своих жертв различные эмоции, чтобы удержать под контролем.

Например, они могут сообщить человеку о проблемах с банком или, наоборот, о крупном выигрыше, чтобы притупить рациональное мышление на фоне эмоционального состояния. Кроме того, аферисты используют прямые угрозы, чтобы вынудить жертву действовать быстро. Зачастую мошенники манипулируют с помощью фальшивых документов, но могут прибегнуть даже к гипнозу и НЛП, предупредила эксперт.

«Также НЛП может включать использование определённых фраз или интонаций для подавления критического мышления. Ну и, конечно же, мошенники умеют работать с разными типами людей. То есть они подстраиваются под собеседника, могут быть агрессивными или, наоборот, доброжелательными», — отметила собеседница 360.ru.