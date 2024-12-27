«Мне очень стыдно»: На Урале студент по наводке мошенников спалил банкомат

В Екатеринбурге 19-летний студент медицинского университета стал жертвой злоумышленников и попытался поджечь банкомат. Его задержали до того, как он успел использовать фейерверк. Теперь молодому человеку грозит суровое наказание. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ «Терроризм».

В Екатеринбурге полиция задержала студента, который попытался поджечь банкомат. Видео © VK / Криминальная Россия

Задержанный рассказал, что 23 декабря ему позвонили «сотрудники МТС и ФСБ». Мошенники убедили его перевести 27 тысяч рублей с кредитной карты и 16 тысяч рублей со своего сберегательного счёта. После аферисты стали угрожать, что переведут деньги на помощь ВСУ, и у парня будут большие проблемы.

Злоумышленники также сообщили, что у ФСБ для студента есть миссия. Ему нужно купить специальный фейерверк, который якобы будет пустой. По словам аферистов, пиротехническое средство должно было задымиться, но не взорваться. Группа ФСБ в это время будет работать на месте и якобы задержит мошенников. Однако на деле парня задержали сотрудники полиции за попытку поджога.

«В итоге поджечь не получилось. На данный момент мне очень стыдно за то, что я мог совершить и что совершил», — признался задержанный.