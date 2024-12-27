«Мне очень стыдно»: На Урале студент по наводке мошенников спалил банкомат
В Екатеринбурге полиция задержала студента, который попытался поджечь банкомат
В Екатеринбурге 19-летний студент медицинского университета стал жертвой злоумышленников и попытался поджечь банкомат. Его задержали до того, как он успел использовать фейерверк. Теперь молодому человеку грозит суровое наказание. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ «Терроризм».
В Екатеринбурге полиция задержала студента, который попытался поджечь банкомат. Видео © VK / Криминальная Россия
Задержанный рассказал, что 23 декабря ему позвонили «сотрудники МТС и ФСБ». Мошенники убедили его перевести 27 тысяч рублей с кредитной карты и 16 тысяч рублей со своего сберегательного счёта. После аферисты стали угрожать, что переведут деньги на помощь ВСУ, и у парня будут большие проблемы.
Злоумышленники также сообщили, что у ФСБ для студента есть миссия. Ему нужно купить специальный фейерверк, который якобы будет пустой. По словам аферистов, пиротехническое средство должно было задымиться, но не взорваться. Группа ФСБ в это время будет работать на месте и якобы задержит мошенников. Однако на деле парня задержали сотрудники полиции за попытку поджога.
«В итоге поджечь не получилось. На данный момент мне очень стыдно за то, что я мог совершить и что совершил», — признался задержанный.
Тем временем в МВД России за неделю зафиксировали 55 попыток поджогов и подрывов административных зданий и полицейских автомобилей, а также дестабилизации работы банков и отделений почты. С 18 по 26 декабря правоохранители задержали 44 подозреваемых в совершении этих преступлений. Задержанным теперь грозит реальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
VK / Криминальная Россия