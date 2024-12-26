Более 40 человек задержаны после серии взрывов и поджогов в России

МВД России за неделю зафиксировано 55 попыток поджогов и подрывов административных зданий и полицейских автомобилей, а также дестабилизации работы банков и отделений почты. С 18 по 26 декабря правоохранители задержали 44 подозреваемых в совершении этих преступлений, сообщили в пресс-службе министерства.

Попытки поджогов и подрывов произошли в Москве, Петербурге, Московской, Ленинградской, Новосибирской, Тверской, Тульской, Псковской областях, Красноярском, Алтайском краях и в других субъектах РФ. Большинство из них люди пожилого возраста, но среди преступников оказались и школьники со студентами, искавшие лёгких денег.

«Подозреваемые действовали по указаниям анонимных кураторов, полученным по телефону или посредством мессенджеров. При этом применялось несколько криминальных схем. Как правило, злоумышленники подстрекали граждан к совершению преступлений, обещая денежное вознаграждение. Также имеются примеры, когда аферисты сначала обманом завладевали средствами граждан, а затем предлагали вернуть похищенное при условии выполнения определённых поручений», — рассказали в МВД.

Некоторых своих жертв злоумышленники запугивали, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов. Они рассказывали собеседникам, что на них якобы возбуждено уголовное дело за финансирование ВСУ и угрожали наказанием. Чтобы избежать этого, им предлагали выполнить незаконные задания. Задержанным теперь грозит реальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.