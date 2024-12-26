Более 40 человек задержаны после серии взрывов и поджогов в России
МВД за неделю задержало 44 подозреваемых в попытках подрывов и поджогов в РФ
МВД России за неделю зафиксировано 55 попыток поджогов и подрывов административных зданий и полицейских автомобилей, а также дестабилизации работы банков и отделений почты. С 18 по 26 декабря правоохранители задержали 44 подозреваемых в совершении этих преступлений, сообщили в пресс-службе министерства.
Попытки поджогов и подрывов произошли в Москве, Петербурге, Московской, Ленинградской, Новосибирской, Тверской, Тульской, Псковской областях, Красноярском, Алтайском краях и в других субъектах РФ. Большинство из них люди пожилого возраста, но среди преступников оказались и школьники со студентами, искавшие лёгких денег.
«Подозреваемые действовали по указаниям анонимных кураторов, полученным по телефону или посредством мессенджеров. При этом применялось несколько криминальных схем. Как правило, злоумышленники подстрекали граждан к совершению преступлений, обещая денежное вознаграждение. Также имеются примеры, когда аферисты сначала обманом завладевали средствами граждан, а затем предлагали вернуть похищенное при условии выполнения определённых поручений», — рассказали в МВД.
Некоторых своих жертв злоумышленники запугивали, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов. Они рассказывали собеседникам, что на них якобы возбуждено уголовное дело за финансирование ВСУ и угрожали наказанием. Чтобы избежать этого, им предлагали выполнить незаконные задания. Задержанным теперь грозит реальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
МВД России призвало граждан быть бдительными и не вступать в контакт с неизвестными собеседниками по телефону.
Ранее в Москве произошло сразу несколько таких ЧП. Взрыв произошёл в московском ТЦ «Форт». Там пенсионерка по указу ВСУ подорвала петарды в МФЦ. Ещё один взрыв пиротехники случился в МФЦ в Королёве. Фейерверк запустил 63-летний мужчина по заказу кураторов с Украины. Позже неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в автомобиль полиции. В результате происшествия никто не пострадал, а позже злоумышленника задержали правоохранительные органы. А в Петербурге дедушку обещали забрать на вертолёте после поджога здания МВД. Происходило подобное и в других регионах. Так, жительница Владивостока по указке мошенников подожгла коробку с фейерверками в отделении банка.
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