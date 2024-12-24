Дедушку из Петербурга обещали забрать на вертолёте после поджога здания МВД

В Санкт-Петербурге 76-летнего мужчину попытались развести кураторы с Украины. Они сначала убедили пенсионера отдать им все имеющиеся деньги, после чего начали подталкивать к совершению теракта, пообещав вернуть средства после его удачного исполнения. О случившемся пишет Mash на Мойке.

В Петербурге прохожий помог пенсионеру не стать жертвой мошенников с Украины. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Как рассказал 43-летний бизнесмен и житель Сестрорецка, он ночью обратил внимание на растерянного пенсионера, который всё время держал у уха телефон, с кем-то советовался и тут же попросил «одолжить» ему немного бензина, так как у него якобы заглохла машина. Мужчине ситуация показалась странной и он взял мобильник из рук дедушки. На другом конце провода оказались две мошенницы. Осознав, что их раскусили, они тут же начали оскорблять мужчину.

Выяснилось, что кураторши требовали от пенсионера облить бензином либо здание полиции, либо служебную машину. Они обещали потом прислать за дедушкй вертолёт, забрать его прямо с места и вернуть украденные у него ранее деньги. Доверчивую жертву мошенницы обрабатывали целый день и заставили до предполагаемой диверсии передать им 428 тысяч рублей своих сбережений.