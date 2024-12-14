Звонок с бывшей работы лишил дедушку из Москвы более 24 миллионов рублей

Московский пенсионер попался на удочку телефонных мошенников, которые обманным путём выманили у него 24 миллиона рублей. Как сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры, 72-летний мужчина получил смс-ку от бывшего коллеги о проверке, а доверчивая жертва и не заподозрила обмана.

«Знакомый» сообщал о проверке на работе и начал задавать вопросы. Дедушка ничего плохого и криминального в этом не заподозрил и сообщил всю необходимую информацию. Позднее тем же днем пенсионеру позвонил «правоохранитель», который рассказал о расследовании уголовного дела. Не успел мужчина опомниться, как ему уже говорили о процессуальном документе, статьях и подробностях криминальной схемы, а также о том, какое наказание может грозить самому старичку. Напуганный житель столицы выдал всю информацию о сбережениях псевдополицейскому.

Тогда мужчину соединили с подставным сотрудником банка, который убедительно настоял на переводе всех денег на «безопасный счёт». Пенсионер всё выполнил по инструкции мошенников: снял со счетов все деньги, забрал сбережения из банковской ячейки, а после передал их курьерам, называвших «специальные пароли».

Всю наличку мужчина передавал так, как ему указывали сотрудники «банка» и «правоохранительных органов»: упаковывал деньги в пакеты и коробки со сладостями. За неделю доверчивый и напуганный пенсионер передал бессердечным аферистам более 24,4 млн рублей.

Лишь после потери накоплений житель Москвы понял, что не спас все свои сбережения, а стал очередной жертвой мошенников. Сейчас дело на контроле в Гагаринской межрайонной прокуратуре, и уже настоящие правоохранители занимаются поиском причастных к обману беззащитного пенсионера.