Доставка с сюрпризом: Раскрыта новая изощрённая схема мошенников с посылками

Мошенники активно используют метод отправки ложных уведомлений о доставке посылок, чтобы получить персональную информацию и данные о платёжных реквизитах. Ссылки, находящиеся в таких сообщениях, ведут на поддельный сайт, который выглядит как известный сервис доставки.

Эксперт проекта Народного фронта «За права заёмщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала РИА «Новости», что такой сайт предназначен для сбора личных данных пользователей.

Она подчеркнула, что переходить по ссылкам, полученным от неизвестных отправителей, крайне опасно, поскольку это может привести к краже личных данных.