Аферисты начали делать копии банковских карт россиян и снимать с них все деньги

В ноябре и декабре мошенники облюбовали ещё одну стратегию, с помощью которой они создают виртуальные клоны банковских карт с помощью шпионского программного обеспечения. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

«ВТБ отметил самую активно распространяющуюся мошенническую схему в ноябре и декабре. Она комбинирует две стратегии: социальную инженерию и шпионские программы, чтобы украсть данные карты клиента, сделать её клон и расплачиваться в магазинах через терминалы с NFC», — рассказали представители банка.

А схема вот в чём: мошенники, представляясь сотрудниками мобильного оператора, предлагают жертве продлить договор на оказание услуг. Для этого надо скачать программу, которая даст аферистам удалённый контроль над устройством. При этом сама «обёртка» может быть любая — к примеру, истёк срок антивируса или устарело приложение медицинских сервисов.

Установив приложение аферистов, пользователь получает дальнейшие инструкции для продления договора: необходимо сделать фото банковской карты и ввести старый PIN-код, чтобы он сменился на новый. В это время шпионская программа активирует NFC на устройстве жертвы, а мошенник открывает в своём телефоне приложение, с помощью которого похищает такие данные как ID карты и срок её действия.

«Полученные данные привязываются к устройству злоумышленников. Такой виртуальный клон карты позволяет им снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи в магазинах с NFC-терминалами», — сообщил собеседник агентства.