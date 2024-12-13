Развод на классы: Мошенники придумали, как выворачивать ваши карманы на лайках в Телеграм

Мошенники в Телеграм изобрели очередную схему. Теперь они предлагают пользователям заработать, поставив несколько лайков под товарами в онлайн-магазине крупного бренда. Об этом сообщает РИА «Новости».

Злоумышленник представляется сотрудником какой-либо известнйо компании, а затем подкидывает пользователю идею лёгкого заработка. Нужно всего лишь несколько раз нажать на экран, гонорар: 400 рублей за 5 лайков. В день можно получить до 8,2 тысячи, чтобы золотая лихорадка не поглотила. При этом «работать» таким образом можно каждый день в течение 10 дней. Осталось написать в чат «ОК», и деньги потекут.

Пользователя просят сказать возраст, а затем предупреждают, что дальнейшие указания будет выдавать менеджер, а оплата поступит после выполнения задания. Далее случается немыслимое — жертве действительно переводят деньги за выполненную работу. Довольный собой человек на тот момент ещё не подозревает, что слопал наживку аферистов.

Затем наступает следующий «рабочий день», а к уже известным заданиям добавляется новое: нужно купить какой-то товар в онлайн-магазине, отправить деньги за него на карту, прислать скриншот перевода. Все потраченные средства обещают компенсировать с лихвой. Делать этого, разумеется, никто не будет, поскольку денежки просто улетят в карман мошенникам.

Чтобы не попасться на эту удочку, важно обратить внимание на то, куда вам предлагается перевести деньги за оплату товара в онлайн-магазине. Если перевод осуществляется частному лицу — это уже подозрительно.