Силовики поймали мужчину, пытавшегося сжечь машину полиции в Москве коктейлем Молотова
SHOT: В Москве задержан мужчина, метнувший коктейль Молотова в машину полиции
В Москве задержали мужчину, который метнул коктейль Молотова в полицейскую машину. Об этом сообщает SHOT.
Согласно информации телеграм-канала, сейчас злоумышленника везут на допрос. Оперативники намерены выяснить мотивы его действий.
Напомним, ранее сообщалось, что в Москве неизвестный метнул бутылку с горючим в полицейскую машину. Инцидент произошёл в районе улицы Брусилова в районе Южное Бутово. Пожар уже потушен, автомобиль получил незначительные повреждения. В результате инцидента никто не пострадал.
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