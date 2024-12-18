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18 декабря, 14:11

Силовики поймали мужчину, пытавшегося сжечь машину полиции в Москве коктейлем Молотова

SHOT: В Москве задержан мужчина, метнувший коктейль Молотова в машину полиции

В Москве задержали мужчину, который метнул коктейль Молотова в полицейскую машину. Об этом сообщает SHOT.

Согласно информации телеграм-канала, сейчас злоумышленника везут на допрос. Оперативники намерены выяснить мотивы его действий.

В Москве неизвестный метнул бутылку с горючим в полицейскую машину
В Москве неизвестный метнул бутылку с горючим в полицейскую машину

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве неизвестный метнул бутылку с горючим в полицейскую машину. Инцидент произошёл в районе улицы Брусилова в районе Южное Бутово. Пожар уже потушен, автомобиль получил незначительные повреждения. В результате инцидента никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Никита Никонов
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