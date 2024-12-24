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24 декабря, 17:45

Момент поджога полицейской машины возле ОВД «Арбат» в центре Москвы попал на видео

Коктейль Молотова под полицейское авто дважды бросил пенсионер в форме охранника

Пенсионер в форме охранника дважды бросил коктейль Молотова в полицейский автомобиль. Он в последний момент отказался поджигать здание ОВД «Арбат» по просьбе украинских мошенников, сообщает SHOT.

Коктейль Молотова под полицейское авто бросил пенсионер в форме охранника. Видео © SHOT

По информации наших коллег 65-летнего пенсионера долго уговаривали телефонные мошенники с целью поджечь здание полицейского участка в Кривоарбатском переулке. Он приехал на место на своём автомобиле, но в последний момент передумал и решил не бросать горючую смесь в здание, а кинул её под служебную машину. Сначала он бросил одну бутылку, а затем успел метнуть и вторую, после чего его задержали.

Учительница бросила в отдел полиции во Владимирской области коктейль Молотова
Учительница бросила в отдел полиции во Владимирской области коктейль Молотова

Ранее в Москве произошел аналогичный инцидент, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в автомобиль полиции. Это случилось в районе улицы Брусилова в Южном Бутово. Пожар был оперативно потушен, а машина получила лишь небольшие повреждения. В результате происшествия никто не пострадал, а позже злоумышленника задержали правоохранительные органы.

Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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