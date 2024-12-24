Момент поджога полицейской машины возле ОВД «Арбат» в центре Москвы попал на видео
Коктейль Молотова под полицейское авто дважды бросил пенсионер в форме охранника
Пенсионер в форме охранника дважды бросил коктейль Молотова в полицейский автомобиль. Он в последний момент отказался поджигать здание ОВД «Арбат» по просьбе украинских мошенников, сообщает SHOT.
Коктейль Молотова под полицейское авто бросил пенсионер в форме охранника. Видео © SHOT
По информации наших коллег 65-летнего пенсионера долго уговаривали телефонные мошенники с целью поджечь здание полицейского участка в Кривоарбатском переулке. Он приехал на место на своём автомобиле, но в последний момент передумал и решил не бросать горючую смесь в здание, а кинул её под служебную машину. Сначала он бросил одну бутылку, а затем успел метнуть и вторую, после чего его задержали.
Ранее в Москве произошел аналогичный инцидент, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в автомобиль полиции. Это случилось в районе улицы Брусилова в Южном Бутово. Пожар был оперативно потушен, а машина получила лишь небольшие повреждения. В результате происшествия никто не пострадал, а позже злоумышленника задержали правоохранительные органы.
SHOT