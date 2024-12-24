Момент поджога полицейской машины возле ОВД «Арбат» в центре Москвы попал на видео

По информации наших коллег 65-летнего пенсионера долго уговаривали телефонные мошенники с целью поджечь здание полицейского участка в Кривоарбатском переулке. Он приехал на место на своём автомобиле, но в последний момент передумал и решил не бросать горючую смесь в здание, а кинул её под служебную машину. Сначала он бросил одну бутылку, а затем успел метнуть и вторую, после чего его задержали.