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24 декабря, 16:50

Коктейль Молотова кинули в полицейское авто у здания ОВД «Арбат» в центре Москвы

65-летний мужчина бросил бутылку с коктейлем Молотова рядом со зданием ОВД «Арбат» в центре Москвы. Об этом сообщает SHOT.

Кадры с места ЧП. Фото © SHOT

Кадры с места ЧП. Фото © SHOT

Согласно информации наших коллег, инцидент произошёл около 17 часов. Мужчина метнул бутылку с зажигательной смесью под полицейский автомобиль, после чего его быстро задержали. По предварительным данным, он стал жертвой украинских мошенников.

Учительница бросила в отдел полиции во Владимирской области коктейль Молотова
Учительница бросила в отдел полиции во Владимирской области коктейль Молотова

Напомним, ранее сообщалось о похожем случае в Москве, когда неизвестный бросило бутылку с зажигательной смесью в полицейский автомобиль. Инцидент произошёл в районе улицы Брусилова в Южном Бутово. Пожар был быстро ликвидирован, а автомобиль получил лишь незначительные повреждения. В результате происшествия никто не пострадал. Позже злоумышленник был задержан правоохранительными органами.

Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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