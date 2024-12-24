Коктейль Молотова кинули в полицейское авто у здания ОВД «Арбат» в центре Москвы

65-летний мужчина бросил бутылку с коктейлем Молотова рядом со зданием ОВД «Арбат» в центре Москвы. Об этом сообщает SHOT.

Кадры с места ЧП. Фото © SHOT

Согласно информации наших коллег, инцидент произошёл около 17 часов. Мужчина метнул бутылку с зажигательной смесью под полицейский автомобиль, после чего его быстро задержали. По предварительным данным, он стал жертвой украинских мошенников.