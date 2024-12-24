Коктейль Молотова кинули в полицейское авто у здания ОВД «Арбат» в центре Москвы
65-летний мужчина бросил бутылку с коктейлем Молотова рядом со зданием ОВД «Арбат» в центре Москвы. Об этом сообщает SHOT.
Кадры с места ЧП. Фото © SHOT
Согласно информации наших коллег, инцидент произошёл около 17 часов. Мужчина метнул бутылку с зажигательной смесью под полицейский автомобиль, после чего его быстро задержали. По предварительным данным, он стал жертвой украинских мошенников.
Напомним, ранее сообщалось о похожем случае в Москве, когда неизвестный бросило бутылку с зажигательной смесью в полицейский автомобиль. Инцидент произошёл в районе улицы Брусилова в Южном Бутово. Пожар был быстро ликвидирован, а автомобиль получил лишь незначительные повреждения. В результате происшествия никто не пострадал. Позже злоумышленник был задержан правоохранительными органами.