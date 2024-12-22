Учительница бросила в отдел полиции во Владимирской области коктейль Молотова
SHOT: Во Владимирской области задержали учительницу за попытку поджога отдела МВД
Беспредел, который второй день происходит в Москве, дошёл до Владимирской области. Там женщина попыталась поджечь здание отдела МВД в Петушках, бросив коктейль Молотова, сообщает SHOT.
Пожар в полицейском отделе в Петушках. Видео © Telegram / SHOT
Полицейские самостоятельно потушили возгорание, никто не пострадал. По данным телеграм-канала, пироманку задержали. Ей оказалась школьная учительница английского языка. Она призналась, что её развели украинские телефонные мошенники. Сначала злоумышленники выманили у неё 1,5 миллиона «на безопасные счета», а потом предложили всё вернуть, если женщина устроит поджог.
Напомним, что второй день в Московской области по указаниям ВСУ происходят поджоги. Ранее в ТЦ «Форт» в Одинцове петарды взорвала пенсионерка. По словам пожилой москвички, украинские аферисты обокрали её на 120 тысяч рублей, деньги они обещали вернуть после поджога МФЦ. Также взрыв салюта произошёл в здании почты в Химках. Вчера неизвестный взорвал фейерверки в отделении банка в Москве на бульваре Яна Райниса. В Королёве фейерверк в МФЦ запустил мануальный терапевт, 63-летний Владимир Т. На допросе задержанный подтвердил, что его развели украинские злоумышленники. Они обещали вернуть ему 700 тысяч рублей, которые тот якобы перевёл на поддержку ВСУ. Недавно в Сети появилось видео момента запуска салюта в здании.
Telegram / SHOT