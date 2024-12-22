Учительница бросила в отдел полиции во Владимирской области коктейль Молотова

Беспредел, который второй день происходит в Москве, дошёл до Владимирской области. Там женщина попыталась поджечь здание отдела МВД в Петушках, бросив коктейль Молотова, сообщает SHOT .

Полицейские самостоятельно потушили возгорание, никто не пострадал. По данным телеграм-канала, пироманку задержали. Ей оказалась школьная учительница английского языка. Она призналась, что её развели украинские телефонные мошенники. Сначала злоумышленники выманили у неё 1,5 миллиона «на безопасные счета», а потом предложили всё вернуть, если женщина устроит поджог.