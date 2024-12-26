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26 декабря, 08:02

Коктейль Молотова бросили в здание почты в Петербурге, заведено дело о теракте

Окно почты в Петербурге. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

Окно почты в Петербурге. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге неизвестный бросил коктейль Молотова в окно отделения почты на улице Большевиков, в результате чего было повреждено стекло и оплавилась рама, пострадавших нет. О случившемся пишет Mash на Мойке.

Сотрудники почты вовремя заметили подозрительного мужчину, который остановился возле окна, долго оглядывался, а потом достал бутылку с горючей жидкостью. Работники вызвали полицию. Нарушитель успел сбежать с места преступления, его ищут. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте, причинённый зданию ущерб оценивается.

Момент поджога полицейской машины возле ОВД «Арбат» в центре Москвы попал на видео
Момент поджога полицейской машины возле ОВД «Арбат» в центре Москвы попал на видео

Ранее сообщалось, что в Курской области задержали мужчину, подозреваемого в поджоге служебной машины. Следствие установило, что подозреваемый действовал по указаниям третьих лиц, с которыми он общался по телефону, полагая, что это сотрудники правоохранительных органов. Накануне инцидента мужчина перевёл мошенникам около 4 миллионов рублей. Лжепредставители силовых структур обещали вернуть деньги при условии выполнения их требований.

Татьяна Миссуми
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