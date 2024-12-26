Коктейль Молотова бросили в здание почты в Петербурге, заведено дело о теракте

В Санкт-Петербурге неизвестный бросил коктейль Молотова в окно отделения почты на улице Большевиков, в результате чего было повреждено стекло и оплавилась рама, пострадавших нет. О случившемся пишет Mash на Мойке.

Сотрудники почты вовремя заметили подозрительного мужчину, который остановился возле окна, долго оглядывался, а потом достал бутылку с горючей жидкостью. Работники вызвали полицию. Нарушитель успел сбежать с места преступления, его ищут. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте, причинённый зданию ущерб оценивается.