Коктейль Молотова бросили в здание почты в Петербурге, заведено дело о теракте
Окно почты в Петербурге. Обложка © Telegram / Mash на Мойке
В Санкт-Петербурге неизвестный бросил коктейль Молотова в окно отделения почты на улице Большевиков, в результате чего было повреждено стекло и оплавилась рама, пострадавших нет. О случившемся пишет Mash на Мойке.
Сотрудники почты вовремя заметили подозрительного мужчину, который остановился возле окна, долго оглядывался, а потом достал бутылку с горючей жидкостью. Работники вызвали полицию. Нарушитель успел сбежать с места преступления, его ищут. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте, причинённый зданию ущерб оценивается.
Ранее сообщалось, что в Курской области задержали мужчину, подозреваемого в поджоге служебной машины. Следствие установило, что подозреваемый действовал по указаниям третьих лиц, с которыми он общался по телефону, полагая, что это сотрудники правоохранительных органов. Накануне инцидента мужчина перевёл мошенникам около 4 миллионов рублей. Лжепредставители силовых структур обещали вернуть деньги при условии выполнения их требований.