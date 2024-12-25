23-летнюю поджигательницу из банка в Норильске выследили по камерам и задержали спустя сутки
В Норильске задержали женщину, которая подожгла банкомат и сняла всё на видео
23-летняя жительница Норильска, устроившая поджог банкомата. Обложка © Telegram / МВД 24
В Красноярском крае нашли женщину в чёрном, которая подожгла банкомат в отделении банка на улице Металлургов. Она задержана полицейскими спустя сутки после преступления, сообщили в МВД региона.
«В ходе оперативных мероприятий личность и местонахождение подозреваемой 2001 г.р., устроившей поджог, была установлена», — говорится в сообщении.
На поджигательницу завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Женщина может получить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Напомним, что инцидент произошёл в отделении банка на улице Металлургов. 23-летняя местная жительница подожгла банкомат, записала всё на камеру смартфона и сбежала. На месте происшествия сработала пожарная сигнализация и прибыли сотрудники правоохранительных органов.