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Регион
25 декабря, 05:36

23-летнюю поджигательницу из банка в Норильске выследили по камерам и задержали спустя сутки

В Норильске задержали женщину, которая подожгла банкомат и сняла всё на видео

23-летняя жительница Норильска, устроившая поджог банкомата. Обложка © Telegram / МВД 24

23-летняя жительница Норильска, устроившая поджог банкомата. Обложка © Telegram / МВД 24

В Красноярском крае нашли женщину в чёрном, которая подожгла банкомат в отделении банка на улице Металлургов. Она задержана полицейскими спустя сутки после преступления, сообщили в МВД региона.

«В ходе оперативных мероприятий личность и местонахождение подозреваемой 2001 г.р., устроившей поджог, была установлена», — говорится в сообщении.

На поджигательницу завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Женщина может получить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ещё одну поджигательницу банкоматов поймали в Анапе
Ещё одну поджигательницу банкоматов поймали в Анапе

Напомним, что инцидент произошёл в отделении банка на улице Металлургов. 23-летняя местная жительница подожгла банкомат, записала всё на камеру смартфона и сбежала. На месте происшествия сработала пожарная сигнализация и прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Наталья Афонина
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