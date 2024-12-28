Жительница Красноярска задержана за попытку сжечь автозаправочную станцию

В Красноярске задержана женщина, подозреваемая в покушении на поджог автозаправочной станции. В отношении местной жительницы следственным отделом по Октябрьскому району города возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального ГУ СК России.

По данным следствия, 20 декабря 2024 года женщина получила звонок от неизвестного мужчины, который обманным путём уговорил её совершить поджог автозаправки. Исполнительница подготовила три бутылки с зажигательной смесью и 25 декабря пришла на заправочную станцию, где подожгла одну из колонок. К счастью, возгорание было оперативно ликвидировано сотрудниками АЗС.

Момент поджога АЗС. Видео © VK / ЧП Канск