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Регион
28 декабря, 03:35

Жительница Красноярска задержана за попытку сжечь автозаправочную станцию

В Красноярске задержана женщина, подозреваемая в покушении на поджог автозаправочной станции. В отношении местной жительницы следственным отделом по Октябрьскому району города возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального ГУ СК России.

По данным следствия, 20 декабря 2024 года женщина получила звонок от неизвестного мужчины, который обманным путём уговорил её совершить поджог автозаправки. Исполнительница подготовила три бутылки с зажигательной смесью и 25 декабря пришла на заправочную станцию, где подожгла одну из колонок. К счастью, возгорание было оперативно ликвидировано сотрудниками АЗС.

Момент поджога АЗС. Видео © VK / ЧП Канск

В настоящий момент задержанная находится под стражей. Ей предъявлено обвинение в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества из хулиганских побуждений. Также в отношении её неустановленного куратора возбуждено уголовное дело о склонении к совершению террористического акта.

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За прошедшую неделю о поджогах сообщалось в ряде регионов РФ, в том числе в Москве, в Волгодонске и в Курской области. Всего в МВД отчитались о задержании 40 человек, замешанных в подобных инцидентах. На этом фоне в России даже предложили запретить звонки через мессенджеры, которые являются основным каналом связи для кураторов, склоняющих российских граждан к преступлениям.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SasaStock

Анатолий Цейко
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