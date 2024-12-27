В Москве за поджог полицейской машины арестовали пенсионера Зелинского

Замоскворецкий суд Москвы арестовал пенсионера Ивана Зелинского, который поджёг полицейскую машину в центре Москвы. Мужчине предъявлены обвинения по двум статьям УК России: терроризм и умышленное уничтожение чужого имущества, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Зелинскому меру пресечения в виде содержания под стражей», — уведомили в суде.

Инцидент произошёл 24 декабря, когда 64-летний пенсионер бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в полицейскую машину в Кривоарбатском переулке. Полицейские задержали его на месте происшествия, и возгорание было быстро ликвидировано, никто не пострадал. По информации полиции, Зелинский действовал под влиянием третьих лиц из Украины, которые давали ему указания по телефону. Обвиняемому грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного срока.