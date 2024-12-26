Орудовал по ночам три месяца. В Волгодонске поймали 18-летнего серийного поджигателя

В Ростовской области полиция задержала 18-летнего жителя Волгодонска, который по ночам на протяжении трёх месяцев поджигал автомобили, припаркованные у жилых многоэтажек. От действий преступника пострадали десять машин. Об этом сообщили в МВД по региону.

Полиция Ростовской области задержала поджигателя авто. Видео © Telegram / Чё по Ростову

«Все десять транспортных средств после возгорания уничтожены огнём и восстановлению не подлежат. Общая сумма ущерба, причиненного владельцам автомобилей, составила более 4 миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Суд отправил подозреваемого в СИЗО, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Все поджоги молодой человек совершил в период с октября по декабрь этого года в Волгодонске. Свою вину он признал, но объяснить свои действия отказался.