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Регион
26 декабря, 08:25

Орудовал по ночам три месяца. В Волгодонске поймали 18-летнего серийного поджигателя

Полиция задержала мужчину за поджог 10 автомобилей в Ростовской области

Полиция Ростовской области задержала поджигателя авто. Обложка © Telegram / Донская полиция

Полиция Ростовской области задержала поджигателя авто. Обложка © Telegram / Донская полиция

В Ростовской области полиция задержала 18-летнего жителя Волгодонска, который по ночам на протяжении трёх месяцев поджигал автомобили, припаркованные у жилых многоэтажек. От действий преступника пострадали десять машин. Об этом сообщили в МВД по региону.

Полиция Ростовской области задержала поджигателя авто. Видео © Telegram / Чё по Ростову

«Все десять транспортных средств после возгорания уничтожены огнём и восстановлению не подлежат. Общая сумма ущерба, причиненного владельцам автомобилей, составила более 4 миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Суд отправил подозреваемого в СИЗО, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Все поджоги молодой человек совершил в период с октября по декабрь этого года в Волгодонске. Свою вину он признал, но объяснить свои действия отказался.

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Ранее сообщалось, что в Курортном районе Санкт-Петербурга задержан 76-летний пенсионер, который планировал поджог здания полиции или служебного авто по указанию обокравших его мошенников. Его кураторами были лица с Украины.

Татьяна Миссуми
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