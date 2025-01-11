Российские силы ПВО спустили с небес на землю свыше 40 тысяч дронов ВСУ с начала СВО

40 077 украинских беспилотников уничтожили средства российской противовоздушной обороны за весь период спецоперации. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Помимо вражеских дронов, с начала специальной военной операции нашим парням удалось поразить 652 самолёта, 283 вертолёта, 590 систем зенитных ракетных комплексов, 20 480 танков и различных боевых бронированных машин. Также были уничтожены 1 508 единиц реактивных систем залпового огня, 20 412 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 30 156 единиц специальной автомобильной техники для нужд армии.