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Регион
11 января, 10:06

Российские силы ПВО спустили с небес на землю свыше 40 тысяч дронов ВСУ с начала СВО

Минобороны: ПВО РФ уничтожила более 40 тысяч БПЛА ВСУ с начала спецоперации

40 077 украинских беспилотников уничтожили средства российской противовоздушной обороны за весь период спецоперации. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Помимо вражеских дронов, с начала специальной военной операции нашим парням удалось поразить 652 самолёта, 283 вертолёта, 590 систем зенитных ракетных комплексов, 20 480 танков и различных боевых бронированных машин. Также были уничтожены 1 508 единиц реактивных систем залпового огня, 20 412 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 30 156 единиц специальной автомобильной техники для нужд армии.

Дома оцеплены: Появилось видео обстановки в Котовске после атаки дронов ВСУ
Дома оцеплены: Появилось видео обстановки в Котовске после атаки дронов ВСУ

К слову, украинская сторона по несколько раз в день обстреливает российские регионы при помощи БПЛА. Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки дронов украинских войск в Котовске Тамбовской области получили повреждения два жилых многоквартирных дома. Сейчас известно о семи пострадавших. На месте работают экстренные службы. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / schusterbauer.com

Юрий Лысенко
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