Режим ЧС ввели в Котовске после атаки БПЛА на два дома в ночь на 11 января
Место атаки БПЛА в Котовске. Фото © Telegram / Евгений Первышов
Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Котовске Тамбовской области после атаки БПЛА на два многоквартирных дома в ночь на 11 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В настоящее время в границах города объявлен режим ЧС, действует оперативный штаб», — рассказали в кабмине.
Ранее сообщалось, что в результате атак ВСУ в городе Котовске Тамбовской области повреждены два многоквартирных дома. Изначально говорилось о трёх пострадавших, но позже число выросло до семи. Момент удара беспилотника попал на видео. На место прибыли все экстренные службы.