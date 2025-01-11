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Регион
11 января, 09:18

Режим ЧС ввели в Котовске после атаки БПЛА на два дома в ночь на 11 января

Место атаки БПЛА в Котовске. Фото © Telegram / Евгений Первышов

Место атаки БПЛА в Котовске. Фото © Telegram / Евгений Первышов

Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Котовске Тамбовской области после атаки БПЛА на два многоквартирных дома в ночь на 11 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В настоящее время в границах города объявлен режим ЧС, действует оперативный штаб», — рассказали в кабмине.

Ранее сообщалось, что в результате атак ВСУ в городе Котовске Тамбовской области повреждены два многоквартирных дома. Изначально говорилось о трёх пострадавших, но позже число выросло до семи. Момент удара беспилотника попал на видео. На место прибыли все экстренные службы.

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Андрей Бражников
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