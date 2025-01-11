Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 января, 05:01
4772

Силы ПВО уничтожили за ночь 85 украинских беспилотников над Россией

Ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать территорию России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В частности, 31 БПЛА был сбит над Чёрным морем, по 16 — над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 — над Азовским морем. Также перехвачены четыре беспилотника в Белгородской области, два — в Тамбовской области, по одному — в Крыму и Курской области.

Стёкла выбиты в трёх домах в Белгородском районе после атак беспилотников
Стёкла выбиты в трёх домах в Белгородском районе после атак беспилотников

Напомним, в результате атак ВСУ в городе Котовск Тамбовской области пострадали два многоквартирных дома. Три человека получили травмы. Момент удара беспилотника попал на видео. На месте работают все экстренные службы, место оцеплено.

Обложка ©

flickr / James Blackmore

Артём Гапоненко
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar