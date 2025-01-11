Силы ПВО уничтожили за ночь 85 украинских беспилотников над Россией
Ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать территорию России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В частности, 31 БПЛА был сбит над Чёрным морем, по 16 — над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 — над Азовским морем. Также перехвачены четыре беспилотника в Белгородской области, два — в Тамбовской области, по одному — в Крыму и Курской области.
Напомним, в результате атак ВСУ в городе Котовск Тамбовской области пострадали два многоквартирных дома. Три человека получили травмы. Момент удара беспилотника попал на видео. На месте работают все экстренные службы, место оцеплено.
flickr / James Blackmore