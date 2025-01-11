Силы ПВО уничтожили за ночь 85 украинских беспилотников над Россией

В частности, 31 БПЛА был сбит над Чёрным морем, по 16 — над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 — над Азовским морем. Также перехвачены четыре беспилотника в Белгородской области, два — в Тамбовской области, по одному — в Крыму и Курской области.