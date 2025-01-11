Семь человек ранены при ночном налёте украинских БПЛА на Тамбовскую область

Семь человек пострадали во время ночной атаки украинских БПЛА в Котовске Тамбовской области, информирует врио губернатора региона Евгений Первышов.

«Пострадавших семеро — у троих порезы от осколков разбившихся окон, ещё четверо пожаловались повышенное давление. Всем оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась», – уточнил руководитель области.