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11 января, 07:34

Семь человек ранены при ночном налёте украинских БПЛА на Тамбовскую область

Место атаки БПЛА в Котовске. Фото © Telegram / А.М.Плахотников

Место атаки БПЛА в Котовске. Фото © Telegram / А.М.Плахотников

Семь человек пострадали во время ночной атаки украинских БПЛА в Котовске Тамбовской области, информирует врио губернатора региона Евгений Первышов.

«Пострадавших семеро — у троих порезы от осколков разбившихся окон, ещё четверо пожаловались повышенное давление. Всем оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась», – уточнил руководитель области.

Он распорядился провести поквартирный обход и уточнить, кому ещё нужно помочь. По словам Первышова, ситуация под контролем, все службы отработали оперативно и чётко. Ликвидацию последствий атаки вражеских БПЛА координирует созданный ночью штаб.

Ранее сообщалось, что в результате атак ВСУ в городе Котовск Тамбовской области пострадали два многоквартирных дома. Изначально говорилось о трёх пострадавших. Момент удара беспилотника попал на видео. На место прибыли все экстренные службы.

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Андрей Бражников
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