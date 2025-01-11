Семь человек ранены при ночном налёте украинских БПЛА на Тамбовскую область
Место атаки БПЛА в Котовске. Фото © Telegram / А.М.Плахотников
Семь человек пострадали во время ночной атаки украинских БПЛА в Котовске Тамбовской области, информирует врио губернатора региона Евгений Первышов.
«Пострадавших семеро — у троих порезы от осколков разбившихся окон, ещё четверо пожаловались повышенное давление. Всем оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась», – уточнил руководитель области.
Он распорядился провести поквартирный обход и уточнить, кому ещё нужно помочь. По словам Первышова, ситуация под контролем, все службы отработали оперативно и чётко. Ликвидацию последствий атаки вражеских БПЛА координирует созданный ночью штаб.
Ранее сообщалось, что в результате атак ВСУ в городе Котовск Тамбовской области пострадали два многоквартирных дома. Изначально говорилось о трёх пострадавших. Момент удара беспилотника попал на видео. На место прибыли все экстренные службы.