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Регион
13 января, 14:47

«Недовольство нарастает»: В Госдуме отреагировали на атаку ВСУ на станцию «Турецкого потока»

Депутат Чепа: Атака ВСУ на «Турецкий поток» ухудшит отношения ЕС и Киева

Попытка ВСУ атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре на Кубани, отвечающей за подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», может негативно сказаться на отношениях между Европой и Украиной. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В беседе с «Лентой.ру» парламентарий отметил, что «недовольство украинским вопросом нарастает в Европе». По его мнению, европейские лидеры уже не могут скрывать от своих граждан, как их поддержка Киева влияет на экономическую ситуацию в странах ЕС. Чепа также упомянул недавние заявления Владимира Зеленского о противоречивых позициях, занимаемых лидерами Венгрии, Словакии и других европейских государств, имеющих противоположную ему позицию.

«Атака на компрессорную станцию «Турецкого потока» усугубляет и без того сложные экономические условия в Европе», — добавил Чепа.

В Венгрии жёстко высказались об атаке ВСУ на станцию «Турецкого потока»
В Венгрии жёстко высказались об атаке ВСУ на станцию «Турецкого потока»

Напомним, 13 января Минобороны РФ сообщило, что Киев пытался атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае девятью БПЛА. Именно эта станция обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку», поэтому целью диверсии была остановка поставок газа в Европу. Однако план ВСУ провалился: все дроны были сбиты, пострадавших и разрушений нет. Газ продолжает подаваться штатно.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Наталья Демьянова
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