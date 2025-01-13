Попытка ВСУ атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре на Кубани, отвечающей за подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», может негативно сказаться на отношениях между Европой и Украиной. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В беседе с «Лентой.ру» парламентарий отметил, что «недовольство украинским вопросом нарастает в Европе». По его мнению, европейские лидеры уже не могут скрывать от своих граждан, как их поддержка Киева влияет на экономическую ситуацию в странах ЕС. Чепа также упомянул недавние заявления Владимира Зеленского о противоречивых позициях, занимаемых лидерами Венгрии, Словакии и других европейских государств, имеющих противоположную ему позицию.

«Атака на компрессорную станцию «Турецкого потока» усугубляет и без того сложные экономические условия в Европе», — добавил Чепа.