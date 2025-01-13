«Недовольство нарастает»: В Госдуме отреагировали на атаку ВСУ на станцию «Турецкого потока»
Депутат Чепа: Атака ВСУ на «Турецкий поток» ухудшит отношения ЕС и Киева
Попытка ВСУ атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре на Кубани, отвечающей за подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», может негативно сказаться на отношениях между Европой и Украиной. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
В беседе с «Лентой.ру» парламентарий отметил, что «недовольство украинским вопросом нарастает в Европе». По его мнению, европейские лидеры уже не могут скрывать от своих граждан, как их поддержка Киева влияет на экономическую ситуацию в странах ЕС. Чепа также упомянул недавние заявления Владимира Зеленского о противоречивых позициях, занимаемых лидерами Венгрии, Словакии и других европейских государств, имеющих противоположную ему позицию.
«Атака на компрессорную станцию «Турецкого потока» усугубляет и без того сложные экономические условия в Европе», — добавил Чепа.
Напомним, 13 января Минобороны РФ сообщило, что Киев пытался атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае девятью БПЛА. Именно эта станция обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку», поэтому целью диверсии была остановка поставок газа в Европу. Однако план ВСУ провалился: все дроны были сбиты, пострадавших и разрушений нет. Газ продолжает подаваться штатно.
ТАСС / Михаил Метцель