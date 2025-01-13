В Венгрии жёстко высказались об атаке ВСУ на станцию «Турецкого потока»

Нападение на газопровод «Турецкий поток» равнозначно посягательству на суверенитет стран Европы, которые получают по нему топливо. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя диверсию ВСУ против станции «Русская», которая обеспечивает подачу газа по этому трубопроводу.

Он обратил внимание, что «Турецкий поток» нужен Центральной Европе, и он многие годы является надёжным транспортным маршрутом. Сийярто выразил мнение, что все стороны должны соблюдать безопасность и работоспособность газопровода.

«Безопасность энергоснабжения — это вопрос суверенитета, поэтому любые действия, угрожающие безопасности наших поставок энергоносителей, должны рассматриваться как посягательство на суверенитет», — написал Сийярто в соцсетях.