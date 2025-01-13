В Венгрии жёстко высказались об атаке ВСУ на станцию «Турецкого потока»
Сийярто: Нападение на «Турецкий поток» угрожает суверенитету стран Европы
Нападение на газопровод «Турецкий поток» равнозначно посягательству на суверенитет стран Европы, которые получают по нему топливо. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя диверсию ВСУ против станции «Русская», которая обеспечивает подачу газа по этому трубопроводу.
Он обратил внимание, что «Турецкий поток» нужен Центральной Европе, и он многие годы является надёжным транспортным маршрутом. Сийярто выразил мнение, что все стороны должны соблюдать безопасность и работоспособность газопровода.
«Безопасность энергоснабжения — это вопрос суверенитета, поэтому любые действия, угрожающие безопасности наших поставок энергоносителей, должны рассматриваться как посягательство на суверенитет», — написал Сийярто в соцсетях.
Напомним, 13 января Минобороны РФ сообщило, что Киев пытался атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае девятью БПЛА. Именно эта станция обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку», поэтому целью диверсии была остановка поставок газа в Европу. Однако план ВСУ провалился: все дроны были сбиты, пострадавших и разрушений нет. Газ продолжает подаваться штатно.
ТАСС / Владислав Ногай