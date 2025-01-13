ЕК выразила обеспокоенность после атаки ВСУ на станцию «Турецкого потока»

В Еврокомиссии выразили обеспокоенность по поводу атаки БПЛА Украины на компрессорную станцию «Русская» на Кубани, через которую идёт газ в «Турецкий поток».

На ситуацию на брифинге отреагировала представитель комиссии Анна-Каиса Итконен. Она пояснила, что любые атаки на энергетическую инфраструктуру вызывают тревогу.

«Турецкий поток» — это газопровод, который проходит по дну Чёрного моря и соединяет Россию с Турцией. Он начинается на российском побережье, проходит через Чёрное море и заканчивается на турецком побережье. Этот проект был разработан для диверсификации маршрутов поставок газа в Европу и уменьшения зависимости от традиционных транзитных стран.