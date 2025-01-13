Богомаз: Все воздушные цели в небе над Брянской областью уничтожены, жертв нет
Губернатор Брянской области Александр Богомаз озвучил подробности вечерней атаки ВСУ на регион. По его словам, противник нанёс комбинированный ракетный удар. К счастью, все воздушные цели были ликвидированы силами ПВО.
«По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», — отчитался глава региона.
Напомним, что громкие взрывы прогремели над Брянском и его окрестностями вечером 13 января. Одной из целей ВСУ мог стать химзавод в городе Сельцо, на территории которого рухнули обломки сбитой ракеты ATACMS.
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