Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 января, 19:42

Богомаз: Все воздушные цели в небе над Брянской областью уничтожены, жертв нет

Губернатор Брянской области Александр Богомаз озвучил подробности вечерней атаки ВСУ на регион. По его словам, противник нанёс комбинированный ракетный удар. К счастью, все воздушные цели были ликвидированы силами ПВО.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», — отчитался глава региона.

Силы ПВО в 2024 году сбили над Россией более 7 тысяч украинских дронов
Силы ПВО в 2024 году сбили над Россией более 7 тысяч украинских дронов

Напомним, что громкие взрывы прогремели над Брянском и его окрестностями вечером 13 января. Одной из целей ВСУ мог стать химзавод в городе Сельцо, на территории которого рухнули обломки сбитой ракеты ATACMS.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar