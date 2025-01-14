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Регион
13 января, 21:11

«В зоне риска весь полуостров»: Крымчан предупредили о возможной ракетной атаке со стороны ВСУ

Рогов: Украина готовит ракетную атаку на Крым и Севастополь

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил о готовящейся атаке Вооружённых сил Украины на Крым. Соответствующее предупреждение он опубликовал в своём Telegram-канале.

«В зоне риска весь полуостров, особенно Севастополь и Крымский мост», — отметил Рогов в посте.

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Напомним, что вечером 13 января ВСУ пытались нанести удар по территории Брянской области с использованием ракет ATACMS. К счастью, все воздушные цели были уничтожены. Обломки одной из боеголовок рухнули на территории химзавода.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Анатолий Цейко
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