«В зоне риска весь полуостров»: Крымчан предупредили о возможной ракетной атаке со стороны ВСУ
Рогов: Украина готовит ракетную атаку на Крым и Севастополь
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил о готовящейся атаке Вооружённых сил Украины на Крым. Соответствующее предупреждение он опубликовал в своём Telegram-канале.
«В зоне риска весь полуостров, особенно Севастополь и Крымский мост», — отметил Рогов в посте.
Напомним, что вечером 13 января ВСУ пытались нанести удар по территории Брянской области с использованием ракет ATACMS. К счастью, все воздушные цели были уничтожены. Обломки одной из боеголовок рухнули на территории химзавода.
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