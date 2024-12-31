Российские моряки отправили на дно три катера ВСУ на пути к Крыму
Три украинских безэкипажных катера уничтожено в акватории Чёрного моря
Три украинских безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря с 11:00 до 14:00 мск. Об отражении очередной атаки ВСУ на Крым доложили в Минобороны РФ.
«31 декабря в период с 11:00 до 14:00 мск в акватории Черного моря силами и средствами Черноморского флота уничтожены три украинских безэкипажных катера», — рассказали в ведомстве.
Ранее стало известно, что за сутки Черноморский флот уничтожил восемь безэкипажных украинских катеров. А губернатор Севастополя Михаил Развожаев писал, что четыре воздушных цели уничтожены над Чёрным морем, а у берега – два безэкипажных катера ВСУ.
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