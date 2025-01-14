Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 января, 02:40
3024

Промышленный объект повреждён в Энгельсе в результате атаки БПЛА

Вооружённые формирования Украины вновь атаковали Энгельс Саратовской области с использованием беспилотников. В результате удара повреждено промышленное предприятие города.

«Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме», — сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Тульская и Воронежская области подверглись атакам украинских беспилотников
Тульская и Воронежская области подверглись атакам украинских беспилотников

Напомним, что в результате атаки ВСУ 8 января на территории Энгельса тоже вспыхнуло промышленное предприятие. Открытое горение топлива удалось ликвидировать лишь спустя пять дней. В ходе тушения пожара погибли двое спасателей.

Обложка ©

Telegram / Генеральний штаб ЗСУ

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar