Промышленный объект повреждён в Энгельсе в результате атаки БПЛА
Вооружённые формирования Украины вновь атаковали Энгельс Саратовской области с использованием беспилотников. В результате удара повреждено промышленное предприятие города.
«Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме», — сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Напомним, что в результате атаки ВСУ 8 января на территории Энгельса тоже вспыхнуло промышленное предприятие. Открытое горение топлива удалось ликвидировать лишь спустя пять дней. В ходе тушения пожара погибли двое спасателей.
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