Тульская и Воронежская области подверглись атакам украинских беспилотников

Тульская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников в ночь на 14 января. Регион от незваных гостей защитили силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.

«По предварительной информации, воздушные цели поражены. Пострадавших нет, информация о повреждениях уточняется. Ситуация находится на контроле», — говорится в заявлении.

Схожая ситуация и в Воронежской области. По словам губернатора региона Александра Гусева, один вражеский БПЛА был уничтожен в небе над столицей субъекта.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — добавил чиновник.