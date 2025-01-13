Восемь украинских БПЛА перехвачены над тремя регионами России за ночь
В ночь на 13 января восемь украинских беспилотников не смогли прорваться через эшелонированную ПВО Вооружённых сил России. Такие цифры привели в Минобороны.
Шесть вражеских дронов точным огнём встретили расчёты ЗРК в Воронежской области. Ещё по одному БПЛА противника на свой счёт записали зенитчики Брянской и Белгородской областей.
Ранее стало известно, что с 1 января по 31 декабря 2024 года российским системам ПВО и РЭБ удалось уничтожить и подавить свыше 7,3 тысячи дронов ВСУ вне зоны СВО. Атакам за этот период подверглись 35 из 89 регионов страны.
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