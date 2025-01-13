Восемь украинских БПЛА перехвачены над тремя регионами России за ночь

В ночь на 13 января восемь украинских беспилотников не смогли прорваться через эшелонированную ПВО Вооружённых сил России. Такие цифры привели в Минобороны.

Шесть вражеских дронов точным огнём встретили расчёты ЗРК в Воронежской области. Ещё по одному БПЛА противника на свой счёт записали зенитчики Брянской и Белгородской областей.