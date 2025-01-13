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Регион
13 января, 04:25

Восемь украинских БПЛА перехвачены над тремя регионами России за ночь

В ночь на 13 января восемь украинских беспилотников не смогли прорваться через эшелонированную ПВО Вооружённых сил России. Такие цифры привели в Минобороны.

Шесть вражеских дронов точным огнём встретили расчёты ЗРК в Воронежской области. Ещё по одному БПЛА противника на свой счёт записали зенитчики Брянской и Белгородской областей.

В пригороде Воронежа отбита атака дронов
В пригороде Воронежа отбита атака дронов

Ранее стало известно, что с 1 января по 31 декабря 2024 года российским системам ПВО и РЭБ удалось уничтожить и подавить свыше 7,3 тысячи дронов ВСУ вне зоны СВО. Атакам за этот период подверглись 35 из 89 регионов страны.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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