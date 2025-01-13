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Регион
12 января, 23:48

В пригороде Воронежа отбита атака дронов

Гусев: В пригороде Воронежа средствами ПВО уничтожены несколько БПЛА

В пригороде Воронежа средствами РЭБ и силами ПВО обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — добавил чиновник.

Режим опасности атаки беспилотников в регионе сохраняется.

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Напомним, угроза атаки БПЛА на территории Воронежской области была объявлена поздно вечером 12 января. Аналогичные меры предприняли власти Белгородской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Анатолий Цейко
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