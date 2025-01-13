В пригороде Воронежа отбита атака дронов
Гусев: В пригороде Воронежа средствами ПВО уничтожены несколько БПЛА
В пригороде Воронежа средствами РЭБ и силами ПВО обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — добавил чиновник.
Режим опасности атаки беспилотников в регионе сохраняется.
Напомним, угроза атаки БПЛА на территории Воронежской области была объявлена поздно вечером 12 января. Аналогичные меры предприняли власти Белгородской области.
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