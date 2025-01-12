Угроза атаки украинских БПЛА объявлена в Белгородской и Воронежской областях

На территории Белгородской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, о чём сообщили в региональном управлении МЧС. Жителей предупредили о необходимости сохранять бдительность и следить за актуальными сообщениями.

Аналогичная ситуация и в соседней Воронежской области. Губернатор Александр Гусев уведомил граждан о введении угрозы атаки дронов. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, заверив, что силы противовоздушной обороны находятся в полной готовности. Также глава региона рекомендовал гражданам следить за официальными уведомлениями от властей или МЧС.