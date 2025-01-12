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Регион
12 января, 20:49

Угроза атаки украинских БПЛА объявлена в Белгородской и Воронежской областях

На территории Белгородской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, о чём сообщили в региональном управлении МЧС. Жителей предупредили о необходимости сохранять бдительность и следить за актуальными сообщениями.

Аналогичная ситуация и в соседней Воронежской области. Губернатор Александр Гусев уведомил граждан о введении угрозы атаки дронов. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, заверив, что силы противовоздушной обороны находятся в полной готовности. Также глава региона рекомендовал гражданам следить за официальными уведомлениями от властей или МЧС.

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Ранее стало известно, что российские силы ПВО спустили с небес на землю свыше 40 тысяч дронов ВСУ с начала СВО. Также с февраля 2022 года нашим парням удалось поразить 652 самолёта, 283 вертолёта, 590 ЗРК, более 20 тысяч танков и различных боевых бронированных машин.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Артём Гапоненко
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