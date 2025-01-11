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Регион
11 января, 12:33

СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки БПЛА на Котовск

Уголовное дело по статье о теракте возбудил следственный комитет России после факту атаки ВСУ на многоэтажные дома в Котовске Тамбовской области. Об этом сообщает ведомство в своём Telegram.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту совершения боевиками ВФУ террористического акта в городе Котовске Тамбовской области (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Следствие установит все обстоятельства дела и привлечёт к ответственности всех представителей вооружённых формирований Украины, причастных к данному преступлению.

Режим ЧС ввели в Котовске после атаки БПЛА на два дома в ночь на 11 января
Режим ЧС ввели в Котовске после атаки БПЛА на два дома в ночь на 11 января

Напомним, что в результате атак ВСУ в Котовске Тамбовской области, были повреждены два многоквартирных дома. Сначала сообщалось о трёх пострадавших, однако позже их количество увеличилось до семи. Момент удара дрона противника был зафиксирован на видео. На место происшествия прибыли все экстренные службы.

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Telegram / Евгений Первышов

Наталья Афонина
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