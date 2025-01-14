Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 января, 05:51

Ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Нижнекамска

В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) Республики Татарстан введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сообщает представитель Росавиации в своем телеграм-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска (Бегишево)», — сказано в сообщении.

Напомним, сегодня ночью ВСУ предприняли попытку атаковать Казань. По словам горожан, в районе предприятия «Оргсинтез» возник пожар, над которым поднимается густой столб дыма. Согласно официальным данным, в пригороде Казани загорелась газовая цистерна после атаки БПЛА, пострадавших нет.

Предприятия Казани работают в штатном режиме после попытки атаки БПЛА
Предприятия Казани работают в штатном режиме после попытки атаки БПЛА
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / M.A.L.I.K

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar