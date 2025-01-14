Ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Нижнекамска
В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) Республики Татарстан введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сообщает представитель Росавиации в своем телеграм-канале.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска (Бегишево)», — сказано в сообщении.
Напомним, сегодня ночью ВСУ предприняли попытку атаковать Казань. По словам горожан, в районе предприятия «Оргсинтез» возник пожар, над которым поднимается густой столб дыма. Согласно официальным данным, в пригороде Казани загорелась газовая цистерна после атаки БПЛА, пострадавших нет.
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