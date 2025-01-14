Предприятия Казани работают в штатном режиме после попытки атаки БПЛА

Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал о ходе работы предприятий после атаки украинских БПЛА. По его информации, все они работают в обычном режиме.

«Выехал на место пожара, который возник в результате атаки беспилотника. Экстренные службы оперативно прибыли на место ликвидировать возгорание. Заслушал доклады, пострадавших и серьезных разрушений нет. Все предприятия города работают в штатном режиме», — написал он в телеграм-канале.