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Регион
14 января, 05:47

Предприятия Казани работают в штатном режиме после попытки атаки БПЛА

Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал о ходе работы предприятий после атаки украинских БПЛА. По его информации, все они работают в обычном режиме.

«Выехал на место пожара, который возник в результате атаки беспилотника. Экстренные службы оперативно прибыли на место ликвидировать возгорание. Заслушал доклады, пострадавших и серьезных разрушений нет. Все предприятия города работают в штатном режиме», — написал он в телеграм-канале.

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Напомним, сегодня ночью ВСУ предприняли попытку атаковать завод «Оргсинтез» в Казани. По словам горожан, в районе предприятия возник пожар, над которым поднимается густой столб дыма. Согласно официальным данным, в пригороде Казани загорелась газовая цистерна после атаки БПЛА, пострадавших нет.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Оксана Попова
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