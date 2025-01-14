Предприятия Казани работают в штатном режиме после попытки атаки БПЛА
Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал о ходе работы предприятий после атаки украинских БПЛА. По его информации, все они работают в обычном режиме.
«Выехал на место пожара, который возник в результате атаки беспилотника. Экстренные службы оперативно прибыли на место ликвидировать возгорание. Заслушал доклады, пострадавших и серьезных разрушений нет. Все предприятия города работают в штатном режиме», — написал он в телеграм-канале.
Напомним, сегодня ночью ВСУ предприняли попытку атаковать завод «Оргсинтез» в Казани. По словам горожан, в районе предприятия возник пожар, над которым поднимается густой столб дыма. Согласно официальным данным, в пригороде Казани загорелась газовая цистерна после атаки БПЛА, пострадавших нет.
Life.ru / Kandinsky 3.1