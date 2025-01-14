Момент оглушительного взрыва дрона ВСУ над Энгельсом попал на видео
SHOT: Момент мощного взрыва беспилотника над Энгельсом попал на видео
В Сети появились кадры мощнейшего взрыва украинского беспилотника над саратовским Энгельсом. Они оказались в распоряжении телеграм-канала SHOT.
Взрыв беспилотника ВСУ над Энгельсом. Видео © Telegram / SHOT
Обломки сбитого украинского БПЛА рухнули за жилым домом в Энгельсе. Предварительно, пострадавших нет.
Напомним, ВСУ вновь атаковали Энгельс Саратовской области с использованием беспилотников. В результате удара повреждено промышленное предприятие города. Школы Саратова и Энгельса перевели на дистанционку из-за угрозы атак БПЛА.
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