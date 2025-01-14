Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 января, 05:40
14391

Момент оглушительного взрыва дрона ВСУ над Энгельсом попал на видео

SHOT: Момент мощного взрыва беспилотника над Энгельсом попал на видео

В Сети появились кадры мощнейшего взрыва украинского беспилотника над саратовским Энгельсом. Они оказались в распоряжении телеграм-канала SHOT.

Взрыв беспилотника ВСУ над Энгельсом. Видео © Telegram / SHOT

Обломки сбитого украинского БПЛА рухнули за жилым домом в Энгельсе. Предварительно, пострадавших нет.

ВСУ пытались ударить по регионам России ракетами ATACMS и дронами «Бобёр»
ВСУ пытались ударить по регионам России ракетами ATACMS и дронами «Бобёр»

Напомним, ВСУ вновь атаковали Энгельс Саратовской области с использованием беспилотников. В результате удара повреждено промышленное предприятие города. Школы Саратова и Энгельса перевели на дистанционку из-за угрозы атак БПЛА.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Оксана Попова
  • Новости
  • Только на Life
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar