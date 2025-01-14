ВСУ пытались ударить по регионам России ракетами ATACMS и дронами «Бобёр»

По данным канала, в атаках принимали участие беспилотники PD-2, «Бобёр», «Лютый», UJ-22, а также пять американских ракет ATACMS. Подтверждения информации от оборонного ведомства пока нет.

Напомним, что сегодня российские регионы подверглись массированной атаке украинских БПЛА. На данный момент официальной информации о числе сбитых дронов пока нет, однако ясно, что их число перевалило за пару десятков. Только в Орловской области силы ПВО сбили 17 БПЛА. Вражеские объекты также сбили в Энгельсе и Казани, где в результате атаки были повреждены промышленные объекты.