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Регион
14 января, 05:24
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ВСУ пытались ударить по регионам России ракетами ATACMS и дронами «Бобёр»

ВСУ пытались атаковать РФ дронами PD-2, «Бобёр», «Лютый», UJ-22 и ракетами ATACMS

ВСУ предприняли очередную попытку атаки российских регионов. По информации SHOT, для удара использовались беспилотники и ракеты.

По данным канала, в атаках принимали участие беспилотники PD-2, «Бобёр», «Лютый», UJ-22, а также пять американских ракет ATACMS. Подтверждения информации от оборонного ведомства пока нет.

Напомним, что сегодня российские регионы подверглись массированной атаке украинских БПЛА. На данный момент официальной информации о числе сбитых дронов пока нет, однако ясно, что их число перевалило за пару десятков. Только в Орловской области силы ПВО сбили 17 БПЛА. Вражеские объекты также сбили в Энгельсе и Казани, где в результате атаки были повреждены промышленные объекты.

Тульская и Воронежская области подверглись атакам украинских беспилотников
Тульская и Воронежская области подверглись атакам украинских беспилотников
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
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