Почти два десятка дронов сбито ночью над Орловской областью
Губернатор Клычков: Силы ПВО сбили 17 БПЛА над Орловской областью
Массированная атака БПЛА отражена на территории Орловской области. По информации руководителя региона Андрея Клычкова, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над субъектом 17 украинских дронов.
«Этой ночью Орловская область подверглась массовой атаке – сбито 17 вражеских БПЛА. Благодаря надёжной работе наших войск ПВО удалось избежать каких-либо повреждений и пострадавших», — написал он и добавил, что на местах происшествий работают специалисты экстренных служб.
Также сегодня ночью ВСУ предприняли попытку атаковать завод «Оргсинтез» в Казани. По словам горожан, в районе предприятия возник пожар, над которым поднимается густой столб дыма. Вместе с этим есть информация о налёте дронов в саратовском Энгельсе.
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