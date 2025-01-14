Школы Саратова и Энгельса перевели на дистанционку из-за угрозы атак БПЛА
Школы Энгельса и Саратова временно переведены на дистанционный формат обучения из-за опасности ударов беспилотными летательными аппаратами со стороны ВС Украины. Об этом в Telegram сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«Перед органами местного самоуправления совместно с профильным министерством поставлена задача оперативно донести всю информацию до родителей», — написал чиновник.
Решение о переводе школьников на удалёнку было принято на фоне новой атаки ВСУ на Энгельс. По данным губернатора, в результате ЧП вновь пострадало промышленное предприятие города.
Ранним утром 14 января воздушная тревога зазвучала и на территории Татарстана. По предварительным данным, противник предпринял попытку атаковать казанский завод «Оргсинтез». Life.ru публиковал видео с места инцидента.
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