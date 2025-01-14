Дроны ВСУ пытаются атаковать НПС в Алметьевске, сбито два БПЛА

Два украинских БПЛА сбили в небе над Альметьевском в Татарстане. Они пытались атаковать местную нефтепрокачивающую (НПС) станцию.

По информации SHOT, один из дронов был уничтожен из стрелкового оружия, второй — расчётом ПВО. Предположительно, целью атаки была НПС «Калейкино».