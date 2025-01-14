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Регион
14 января, 06:53

Дроны ВСУ пытаются атаковать НПС в Алметьевске, сбито два БПЛА

SHOT: Два БПЛА сбили над Альметьевском в Татарстане

Два украинских БПЛА сбили в небе над Альметьевском в Татарстане. Они пытались атаковать местную нефтепрокачивающую (НПС) станцию.

Беспилотники в Алметьевске 14 января. Видео © Telegram / SHOT

По информации SHOT, один из дронов был уничтожен из стрелкового оружия, второй — расчётом ПВО. Предположительно, целью атаки была НПС «Калейкино».

Восемь украинских БПЛА перехвачены над тремя регионами России за ночь
Восемь украинских БПЛА перехвачены над тремя регионами России за ночь

Напомним, что сегодня российские регионы подверглись массированной атаке украинских БПЛА. На данный момент официальной информации о числе сбитых дронов пока нет, однако ясно, что их число перевалило за пару десятков. Только в Орловской области силы ПВО сбили 17 БПЛА. Вражеские объекты также сбили в Энгельсе и Казани, где в результате атаки были повреждены промышленные объекты. Момент взрыва над Энгельсом попал на видео. Под удар попали также Воронежская и Тульская области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
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