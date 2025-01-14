Дроны ВСУ пытаются атаковать НПС в Алметьевске, сбито два БПЛА
SHOT: Два БПЛА сбили над Альметьевском в Татарстане
Два украинских БПЛА сбили в небе над Альметьевском в Татарстане. Они пытались атаковать местную нефтепрокачивающую (НПС) станцию.
Беспилотники в Алметьевске 14 января. Видео © Telegram / SHOT
По информации SHOT, один из дронов был уничтожен из стрелкового оружия, второй — расчётом ПВО. Предположительно, целью атаки была НПС «Калейкино».
Напомним, что сегодня российские регионы подверглись массированной атаке украинских БПЛА. На данный момент официальной информации о числе сбитых дронов пока нет, однако ясно, что их число перевалило за пару десятков. Только в Орловской области силы ПВО сбили 17 БПЛА. Вражеские объекты также сбили в Энгельсе и Казани, где в результате атаки были повреждены промышленные объекты. Момент взрыва над Энгельсом попал на видео. Под удар попали также Воронежская и Тульская области.
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